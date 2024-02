“A porte aperte”, sguardo sul presente e occhi puntati sul futuro anche durante l’ultima giornata delle “Olimpiadi della ristorazione”

Prezzo non disponibile

Ancora mondo dell'ospitalità e della ristorazione protagonisti all’Umbriafiere di Bastia Umbra dove, fino a mercoledì 21 febbraio, è in scena "A porte aperte", tre giorni organizzata da Cancelloni Food Service, l’azienda di Magione leader nel Centro Italia per la fornitura di prodotti e servizi per l’Horeca.

Gremiti i padiglioni durante le prime giornate con esperti del settore curiosi di aggiornarsi sulle ultime novità e per partecipare agli eventi che accompagnano le "Olimpiadi della ristorazione" tra contest, cooking quiz, tavole rotonde, masterclass di cucina, pasticceria, mixology.

Dopo Enrico Bartolini, Francesco Martucci, Mario Uliassi e Antonio Starita, altro nome di prestigio per il Cooking show dei Top Chef di mercoledì 21: Alessandro Dal Degan con “Collo di maiale al curry nero, germogli di pungitopo, uova di aringa e maionese torbata” (alle 11).

La giornata inizierà però alle 10.30 con i team Urcu - Unione regionale cuochi umbri della Fic che racconteranno l'esperienza dei Campionati nazionali di cucina; non solo, sempre con Urcu, è prevista una masterclass di alta formazione alle 11. Alle 12 nell'area "Freschissimi" si terrà l'asta del pescato dell'Adriatico Mare Blu. Alle 12.45 finalissima del Cooking quiz, che vedrà sotto i riflettori gli allievi degli Istituti Alberghieri. Alle 15 si va a scuola di pasticceria con Cast Alimenti.

Due le tavole rotonde. Alle 15.30 si parlerà anche di sostenibilità per delineare la ristorazione che verrà, sempre più “green”, con due Stelle Verdi Michelin, allargando gli orizzonti al mondo della produzione con l’Assessorato regionale alle Politiche Agricole, Confindustria Umbria, Coldiretti Umbria, al mondo della solidarietà con Fondazione Fabio e Simona Cancelloni, Fondazione Cotarella, il ristorante Numero Zero, il Panathlon Club, il DSE Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC, al mondo accademico con l'Università di Perugia, alle scuole con gli Istituti Alberghieri, al mondo medico scientifico con i massimi esperti di settore, fino alla finanza.

Alle 16.30 sarà la volta delle "Filiere agroalimentari dell'Umbria: nocciole, olio, tartufo. Opportunità del mondo Horeca". Intervengono Roberto Morroni (assessore alle Politiche agricole e agroalimentari e alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria della Regione Umbria), Fabio Rossi (presidente Confagricoltura Umbria), Domenico Brugnoni (presidente ProAgri e Consorzio produttori agricoli), Marco Mariotti (presidente Filiera del tartufo) Marco Viola (presidente Filiera terre dell'olio), Fabio Cancelloni (presidente Cancelloni Food Service). Modera il giornalista Giacomo Marinelli Andreoli. Seguirà un piccolo momento di convivio.