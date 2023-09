A Gualdo Cattaneo un fine settimana all’insegna del turismo a cavallo

“Italia a Cavallo” è la manifestazione, organizzata dalla Federazione italiana turismo equestre e trec - ante, che si terrà contemporaneamente in ogni regione d’Italia all'insegna del turismo equestre. Uno degli eventi più grandi d’Europa.

In Umbria si svolgerà a Gualdo cattaneo, il 16 e 17 settembre, nello splendido scenario di borgo di San Terenziano, dove poi si partirà con dei percorsi alla scoperta di paesaggi tipici come i monti Martani, borghi di interesse storico culturale come il castello delle Rocchette, Viepri e la chiesa di Santa Maria di Agello. Non mancheranno le delizie gastronomiche tipiche umbre che si assaggeranno durante le giornate.

Il Comitato Regionale Fiteretrec Umbria ha preparato l’evento con la sinergia delle aziende locali e grazie al patrocinio della Regione Umbria, creando un ricco programma e simpatici gadget per riscoprire il mondo rurale e i bellissimi paesaggi.