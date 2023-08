A Corciano si va a spasso tra Medioevo e Rinascimento: al festival è tempo di rievocazioni

A Corciano è ora di indossare le vesti del passato: da venerdì 11 agosto il borgo arroccato sul colle aprirà infatti le sue porte alle rievocazioni storiche del Corciano Festival e si andrà così “a spasso tra Medioevo e Rinascimento”, rivivendo atmosfere, colori e sapori d’altri tempi portate in scena con grande impegno e passione dai corcianesi.

Ma l’Agosto Corcianese, promosso dalla Pro loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano – è una miscela vulcanica di arti e, anche questo fine settimana, si darà spazio alla letteratura e alla musica.

VENERDÌ 11 AGOSTO

Alle 16.30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria “Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento”: apertura campo medievale, area tiro con arco storico e dell’osteria medievale.

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 in piazza dei Caduti “Corciano a spasso tra medioevo e rinascimento” Torneo dell’Assunta - La sfida dei fanti, torneo di scherma medievale in armatura.

Alle 21.30 in piazza Coragino presentazione di “Il padrone” libro di Nicodemo Gentile (Faust Edizioni). A dialogare con l’autore sarà Lorenzo Lotito, letture di Sandra Fuccelli. In caso di maltempo l’evento si sposterà alla sala del Consiglio di palazzo del Comune.

Il libro - Roma, via della Magliana, 29 maggio 2016. Sara Di Pietrantonio era il suo nome ed è morta ammazzata dall'uomo che diceva di amarla, prima strangolata e poi data alle fiamme. E lasciata bruciare sull'asfalto, al buio e in solitudine, qualche ora prima dell'apparir dell'alba. Come un fagotto abbandonato. Aveva 22 anni. L'avvocato, come un inviato in zona di guerra, si ritrova spesso sul fronte del processo a misurarsi con storie di vita, d'amore e di morte. Ci sono vicende che, più delle altre, lasciano il segno, un marchio a fuoco capace di toccare le corde più profonde dell'animo umano. Questo libro racconta quella di Sara e Vincenzo, che potrebbe iniziare con "c'era una volta", come nelle favole. La loro però non è una favola, è un fattaccio da titoloni sui giornali di cronaca nera. È un legame finito male, nel peggiore dei modi. Come tanti, come troppi. Queste pagine non sono solo il racconto di un femminicidio, ma molto di più: sono la cronaca di una manipolazione affettiva, una violenza che spesso non lascia lividi visibili. Perché molti non sanno di essere manipolati o manipolatori, molti sottovalutano, pochi capiscono, pochissimi chiedono aiuto.



SABATO 12 AGOSTO

Alle 16.30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria “Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento”: apertura campo medievale, area tiro con arco storico e dell’osteria medievale.

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21.15 in piazza dei Caduti “Corciano a spasso tra medioevo e rinascimento” Torneo dell’Assunta - La sfida dei cavalieri, torneo di scherma medievale in armatura.

Alle 21.30 in piazza Coragino Corciano Festival Agosto Corcianese produzioni presenta il “Escenas Argentinas” con Javier Girotto al sax, accompagnato dalla Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi, Ambra Guccione e Francesco Verzieri (tutors legni), Andrea Angeloni (tutor ottoni e percussioni). Ingresso a pagamento euro 5, in caso di maltempo l’evento si sposterà al Teatro della Filarmonica.

DOMENICA 13 AGOSTO

Alle 16.30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria “Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento”: apertura campo medievale, area tiro con arco storico

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21.30 in piazza Coragino Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Serenate di Menestrelli”. I Menestrelli di Corciano eseguono dolci serenate alle finestre e ai balconi per poi ritrovarsi tutti in piazza a festeggiare al suono di cornamuse e tamburelli, danzando e cantando in una suggestiva atmosfera rinascimentale. Coordinamento Antonietta Battistoni, coreografie di Elisa Zucchetti, direzione musicale Giovanni Brugnami, con la partecipazione di Carlo Dalla Costa, testi e drammaturgia di Francesca Caprai. Ingresso libero

L’ITINERARIO VISIVO DEDICATO AL DIVIN PITTORE

Alla chiesa museo di San Francesco Il Perugino alla Sistina - Dal sensazionale allo spirituale: un viaggio da Roma a Corciano, da un'idea di Lorenzo Spurio Passamonti, a cura di Alessandra Tiroli. Orari di apertura: fino all’undici agosto dalle 18 alle 23, dal 12 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. A partire dal 16 agosto al 17 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Feriali e ulteriori visite successive il 17 settembre programmabili solo su richiesta all’Infopoint (075 5188255).

Fino al 15 agosto gaming con Roompicapo "Alla scoperta di Corciano". Una leggenda narra di un inestimabile tesoro. Un oggetto appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna che lo rese invincibile nelle sue battaglie e che si dice sia nascosto da qualche parte nel borgo di Corciano. Chiamate a raccolta il vostro team di cacciatori di reliquie e tesori, avrete 90 minuti al massimo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono al tesoro. Informazioni, quote di partecipazione e prenotazioni: 3295758765 - 3925245864