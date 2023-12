A Collestrada sarà un Natale da favola: il programma

La magia, le luci, i colori e le musiche del Natale si apprestano a riempire il Centro Commerciale Collestrada. Tante le iniziative in programma, dedicate a grandi e piccini, con un occhio di riguardo anche a chi è meno fortunato.

Si comincerà venerdì 8 dicembre con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, posizionato sulla piazza esterna in prossimità dell’ingresso principale, all’interno del quale i bambini potranno incontrare Babbo Natale con elfi e nataline per scattare magiche foto ricordo e lasciare la propria letterina all’interno dell’apposita cassetta. Il Villaggio osserverà i seguenti orari di apertura: 8/9/10/16/17/22/23/24 dicembre dalle ore 10.30-12.30 e 16.00-20.00; 18/19/20/21 dicembre dalle 16.00 alle 20.00. Mentre Babbo Natale incontrerà i bambini nei seguenti giorni: 8/9/10/16/17/23 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00.

Ma venerdì le sorprese non termineranno qui. Alle ore 17,00, per la prima volta in Umbria, è in programma “Un sogno in rosa”, il musical tributo a Barbie, uno spettacolo unico dedicato alla bambola più amata del mondo.

Dall’8 dicembre, dopo il successo dello scorso anno, ritorna anche l’appuntamento con “Dona il tuo giocattolo”, l’iniziativa di solidarietà organizzata in collaborazione con i Lions Clubs di Perugia, zona 9B del distretto 108L (Perugia Augusta Perusia, Perugia Concordia, Perugia Fonti di Veggio, Perugia Host, Perugia Maestà delle Volte). Dall’8 al 24 dicembre sarà possibile donare ai bambini meno fortunati un giocattolo usato in buone condizioni o regalarne uno nuovo: basterà consegnarlo all’elfo o alla natalina presenti nel Villaggio di Babbo Natale (durante gli orari di apertura). Tutti i giochi raccolti verranno donati ai bambini di famiglie meno fortunate dai Club Lions coinvolti.

"Dona il tuo giocattolo - dichiara Roberto Lo Duca, direttore del Centro Commerciale - è un’iniziativa che permette ai clienti di Collestrada di compiere un gesto di solidarietà, regalando un sorriso ed un momento di felicità ai bimbi che si trovano in situazioni di difficoltà in un periodo che dovrebbe essere invece gioioso per tutti. A nome del Centro Commerciale ringrazio tutte le bambine, i bambini e le rispettive famiglie che dimostreranno la loro generosità collaborando a questa grande iniziativa benefica".

La favola continuerà sabato 16 dicembre con la magia delle Fate di Babbo Natale, che incanteranno tutti con le loro esibizioni. Sabato 23 dicembre, infine, sarà la volta del concerto di Natale con Lory's Blonde Jazz Quartet, per calarsi appieno nell’atmosfera Natalizia!

Ma a Collestrada sarà possibile festeggiare il Natale tutti i giorni, basta camminare nel paesaggio "da favola" creato ad hoc per questo periodo. Un modo per stimolare non solo a sognare, ma anche a continuare ad immaginare un futuro migliore dove regnano serenità e gioia, gli assenti degli ultimi anni. Insomma un Natale da favola attende tutti a Collestrada, impossibile perderselo!