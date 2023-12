Scheggino si trasforma nel Borgo di Babbo Natale

Scheggino che si anima con tante iniziative di Natale il prossimo 8 , 9 e 10 dicembre, con replica il 17. Si potrà visitare la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale, Il Regno della Fiaba, il Laboratorio degli Elfi, la Casa Contadina ed il mercato natalizio della Quarta di Scheggino.

Dalle 10.30 di ogni giorno il Trenino di Natale partirà da piazza C. Urbani per fare il tour del paese fino al bosco incantato dell’Umbria Activity Park così come la Slitta di Babbo Natale sosterà in piazza per meravigliose foto di

famiglia, il sabato e la domenica. Durante le tre giornate verrà messo in scena il “Canto di Natale” di Charles Dickens, a cura della compagnia Si.A.A.Ma il Teatro presso lo Spazio Arte Valcasana.

L’evento verrà inaugurato venerdi 8 Dicembre alle ore 11.30 con l’esibizione CANTI DI NATALE del coro “San Nicola” di Scheggino, diretto da Maestro Colin Baldy. Nel pomeriggio Laboratorio di Falegnameria Elfi a lavoro, con l’associazione “Il SORRISO DI TEO”, a seguire la band “Cooperazione Rock”, Associazione Modern Music School.

Il Sabato invece si apre con Pompieropoli, in Piazza Carlo Urbani, una prova pratica per tutti i bambini avventurosi. Nel pomeriggio “The Grinch”, lettura animata a cura di Jessica Vitali e Marco De Angelis, allo Spazio Arte Valcasana, dopo il “Canto Di Natale” si svolgerà “Il Mago del Borgo” a cura dell’Associazione “Il Filo Rosso”.

Domenica 10 Dicembre il borgo si riempie di musica natalizia. La mattina ed il pomeriggio La Banda di Spoleto si esibisce in Piazza Carlo Urbani. Allo Spazio Pangea ci saranno gli istruttore degli Arcieri del Grifo i quali aiuteranno bambini ed adulti alla pratica outdoor di tiro con l'arco. Si ripete a Spazio Arte Valcasana Canto di Natale e la performance del coro di San Nicola. Alle ore 11.30 Coro di voci bianche del "Teatro Lirico Sperimentale" con il Maestro Mauro Presazzi.

Nel pomeriggio “Le Rombibolle natalizie” a cura dell’Associazione Giardino di Matisse, ideazione, regia e letture di Anna Rita Antonelli, Voce Jessica Vitali, laboratorio creativo di Manuela Amadio. Alle 17.30 “Fenenne ed il regalo più bello”, cordata per le vie del borgo a cura di Maria Luisa Morici che prenderà forma nell'arcata della Chiesa di San Nicola.