Sagrantino da fotografare, torna il contest dedicato ai colori dell'autunno

Torna l’appuntamento per gli appassionati di fotografia che amano immortalare i suggestivi panorami della campagna umbra ‘dipinti’ dai vigneti di Sagrantino in questo particolare periodo dell’anno. È partita infatti la dodicesima edizione di ‘Colori d’autunno: il foliage della vite del Sagrantino’, contest fotografico organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino aperto a tutti i dispositivi digitali, dalla macchina fotografica agli smartphone, che si concluderà giovedì 7 dicembre.

I partecipanti potranno dunque fotografare i vigneti in tutto il territorio dei cinque comuni della zona di produzione dei vini della denominazione Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg: Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Montefalco. Dovranno poi pubblicare gli scatti sul proprio profilo Instagram inserendo in ogni foto i tags #stradadelsagrantino e #fogliedisagrantino. Al termine della sfida saranno decretate vincitrici le tre foto con il maggior numero di voti (espressi in cuoricini) ottenuti sul social. I tre autori delle foto vincitrici riceveranno in premio una selezione dei vini della denominazione Montefalco.

Per consultare il regolamento del concorso: https://www.stradadelsagrantino.it/wp-content/uploads/2023/10/CHALLENGE-FOTOGRAFICO-COLORI-DAUTUNNO-2023.pdf

Ancora eventi, nel mese di novembre, per chi ama il contatto con la natura. La Strada del Sagrantino propone infatti gli ultimi due appuntamenti del ciclo ‘Sagrantino Trek in autunno’, attività di trekking abbinate all’assaggio dell’olio nuovo con la possibilità di conoscere da vicino le realtà in cui si produce. Gli eventi saranno domenica 12 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, al Frantoio Del Sero in località Moriano a Giano dell’Umbria e domenica 26 novembre dalle 9 alle 12.30 al Frantoio Montioni di Montefalco. L’attività prevede, accompagnati dalla guida Aigae Cristiano Ceppi, un percorso di trekking della durata di circa tre ore adatto anche a bambini da 8-9 anni in su e, a seguire, la visita guidata al frantoio e la degustazione di tre oli Evo di produzione in abbinamento a prodotti tipici umbri. Il costo per gli adulti è di 25 euro, per i bambini 5euro, la prenotazione obbligatoria.

Per l’appuntamento del 12 novembre https://forms.gle/k7aW7BLb7k1PRLKSA.

Per l’appuntamento del 26 novembre: https://forms.gle/c6dnDycP4EMgMyie6.