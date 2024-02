Al Lyrick di Assisi, "ci sta o mare for". Il musical

Prezzo non disponibile

Quando Dal 20/02/2024 al 21/02/2024 da domani Orario non disponibile

martedì 20 e mercoledì 21 febbraio alle 21.15 al teatro Lyrick di Assisi, nell'ambito della stagione "Scopriamo le carte", promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, arriva l'atteso musical "Mare Fuori", prodotto da Best Live.

Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino) e un cast in continuo work in progress sono i personaggi amatissimi della serie tv che ritorneranno anche nella trasposizione teatrale diretta da Alessandro Siani. Con loro anche Nunzia (Carmen Pommella) una delle guardie. Il cantautore Andrea Sannino è invece uno delle grandi sorprese che faranno parte del cast principale del musical. Gli sceneggiatori di Mare Fuori Maurizio Careddu e Cristina Farina, autori anche con Alessandro Siani della versione teatrale dello spettacolo, hanno pensato per Sannino, il ruolo dell’educatore, e diversamente dalla serie, nel musical "Mare Fuori" il suo ruolo sarà centrale nella dinamica della storia.