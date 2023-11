Higher, la nuova danza di Michele Rizzo al Teatro Morlacchi

Nell’ambito della Rassegna di danza del Tsu “Perché non ballate?”, va in scena al Teatro Morlacchi di Perugia, Higher di Michele Rizzo, con la musica originale di Lorenzo Senni e con i danzatori Juan Pablo Camara, Max Göran e Michele Rizzo.

Si tratta di uno spettacolo di danza ispirato e basato sull’esperienza del clubbing e della club dance. Una forma di danza intesa come una forma umana di espressione e che assume il ruolo culturale di una danza sociale caratterizzata da tecniche, stili e influenze diverse.



Michele Rizzo interpreta questo potere catartico della danza come una forma di preghiera e di celebrazione dell’esistenza: “Trovo nel club un luogo per tale attività trascendente, che corrisponde all’associazione spesso usata tra club e chiesa, per quanto oscurata dalla più comune interpretazione del clubbing come mera attività ricreativa. In questa performance, mentre cerchiamo di trasferire l’essenza magica del club nel contesto teatrale/rappresentativo della scatola nera, confidando nella danza come pratica che compensa il fatto che non potremo mai essere l’altro, tentiamo di divenire Uno”.

“Per quanto riguarda l’essere umano che ha abbracciato un’identità politica, sessuale, religiosa e familiare, stiamo attraversando un periodo di grandi crisi di identità – afferma la filosofa Julia Kristeva – Abbiamo bisogno di trovare un linguaggio che trascenda l’umano in modo da superare tali crisi e risvegliare un nuovo Rinascimento. Questa lingua può essere la danza”.

Con la Rassegna “Perché non ballate?” il Teatro Morlacchi si fa palcoscenico privilegiato per le più significative esperienze della nuova danza con 5 appuntamenti.

“Perché non ballate?” apre le porte ai nuovi linguaggi legati al movimento e alla danza. Artisti con un grande bagaglio di esperienze nazionali e internazionali, in continua ricerca di paradigmi il più possibile aderenti alla società in cui viviamo, guideranno il pubblico in un percorso fatto di scoperte e inedite possibilità. “Perché non ballate?” più che una domanda vuole essere un invito rivolto al pubblico, coreografi e performer a partecipare attivamente a questa esperienza, insieme in un unico corpo.

I prossimi spettacoli in programma: Insel di Panzetti/Ticconi, giovedì 7 dicembre; Sottobosco di e con Chiara Bersani, sabato 10 febbraio; Le sacre du printemps di Dewey Dell, giovedì 21 marzo.