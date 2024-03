8 marzo, l’omaggio di Collestrada alle donne del mondo

Venerdì 8 marzo, in occasione della Festa delle Donne, il centro commerciale Collestrada, in collaborazione con l’associazione FantyArt di Sigillo, ospiterà lungo la Galleria, alcune delle opere più belle dell’artista Perugino Loris Cardoni, raffiguranti alcune figure femminili di ogni paese, cultura e rappresentazione, corredate da una didascalia dedicata a ogni ritratto.

"Un omaggio che Collestrada ha deciso di fare a tutte le donne, ed al significato che questa festa porta con sé, quello delle discriminazioni sociali a cui sono state sottoposte, nonché le conquiste sociali, economiche e politiche da esse stesse raggiunte. Purtroppo ancora oggi le donne sono svantaggiate nei diversi contesti e ambiti della vita... Questo fenomeno colpisce, anche se in misure e modalità diverse, le donne di tutto il mondo, lungo le varie fasi della loro vita", scrive il centro commerciale. E ancora: "Come noto, in questa giornata viene simbolicamente regalata una mimosa ad ogni donna, fiore che nasce proprio nei primi giorni di Marzo e che allo stesso tempo, con il suo colore giallo, rappresenta il passaggio dalla morte alla vita, diventando così metafora delle donne che si sono battute per l’eguaglianza di genere.

Il Centro Commerciale Collestrada, oltre alla mostra delle opere di Loris Cardoni, ospiterà una rappresentazione live dell’arte del Body Painting, dalle 16.30 alle 19.30.