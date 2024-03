"Ti faccio fare la fine dell'altra moglie", marito violento sotto processo per minacce e percosse

“Ti ammazzo con la pistola, l’ho già fatto e non ci metto niente”. Un uomo, difeso dall’avvocato Vittorio Lombardo, è finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, costituitasi parte civile tramite gli avvocati Giuliana Astarita e Cesare Carini.

L’imputato deve rispondere di diversi episodi di maltrattamenti, percosse, insulti e minacce, anche di morte, dopo che la donna lo aveva avvisato di voler troncare la relazione. Secondo la moglie l’uomo sarebbe stato sempre violento e non avrebbe mai provveduto economicamente al sostentamento della famiglia.

Secondo la Procura di Perugia “oltre a percuotere più volte” la donna, l’avrebbe minacciata proferendo frasi come “ti ammazzo con la pistola” e “ti tolgo i figli”, ancora “ti ammazzo … l’ho fatto una volta e lo rifaccio”, con riferimento al tentato omicidio della prima moglie.

In una occasione avrebbe detto al cognato di tenere sotto controllo la donna, perché “non ci metto niente ad ammazzarla”.

Episodi che sarebbero avvenuti fino al giugno del 2018, quando la donna lo aveva denunciato e aveva lasciato l’abitazione coniugale.