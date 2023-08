Violenze contro la compagna, in carcere dopo la condanna

Si sono aperte le porte del carcere per un uomo residente a Colfiorito, condannato per i maltrattamenti ai danni della compagna.

L'uomo, 38 anni, era stato denunciato per le violenze subite e per questo motivo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il Tribunale di Spoleto, in sede di udienza, lo ha condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.