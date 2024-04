Picchia la compagna e la violenta: rintracciato e portato in carcere dopo la condanna definitiva

I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia che dispone la custodia cautelare in carcere di 29enne albanese.

Il giovane, già noto alle forze di polizia, è stato condannato in via definitiva per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali, commessi a Castiglione del Lago nel mese di gennaio 2021, nei confronti della compagna convivente.

I militari, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno provveduto a portarlo nel carcere di Capanne dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi.