Campana pericolante a San Matteo in Campo d'Orto, l'intervento aereo dei Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco di corso Cavour a Perugia, con il supporto dell'autoscala proveniente dalla centrale, è intervenuta presso la chiesa di San Matteo in Campo d'Orto, in via Alessandro Pascoli a Perugia, per recuperare la campana che rischiava di cadere a causa della rottura del supporto il legno che la sorregge.

INVIATO CITTADINO Si stacca una campana dalla chiesetta di San Matteo in Campo d’Orto

I Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della campana destra della bifora della chiesetta perugina che una volta si trovava nell'attuale piazza Cavallotti.