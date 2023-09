IN BREVE Si fa beffe degli arresti domiciliari andando in un negozio in pieno giorno: inutile la fuga in via Settevalli

"Due soggetti sospetti all'interno di un negozio: intervenire subito": la chiamata partita dalla Questura e diretta alla pattuglia di Polizia è scattata immediatamente dopo la segnalazione di un commerciante. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato uno dei due uomini – successivamente identificato come un cittadino italiano, classe 1984 -, intento a ripararsi in un giaciglio di fortuna all'interno di uno stabile. Dopo averlo sottoposto a controllo, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’altro uomo che sarà rintracciato poco dopo in via Settevalli. Si tratta di un cittadino di origini straniere – classe 1998, con precedenti di polizia – che era gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa lo scorso 14 agosto. Sentito in merito al suo allontanamento, l’uomo – privo di autorizzazione – non è stato in grado di fornire una giustificazione per tale violazione. Per questo motivo, terminate le attività di rito, i poliziotti hanno arrestato il 25enne per il reato di evasione.