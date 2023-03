LA STORIA I dipendenti e manager del colosso UmbraGroup ripuliscono l’Ex Ferrovia Spoleto-Norcia: "Facciamo comunità"

Ci sono aziende che oltre al fatturato e alla conquista dei mercati, vogliono far parte della comunità dando un contributo - non solo occupazionale - straordinario per il proprio territorio. Una missione sociale-civica che ha sempre connotato un colosso di casa nostra come UMBRAGROUP che aveva lanciato un appello ai dipendenti ma anche ai manager: una mattinata dedicata alla Sostenibilità, ovvero la pulizia dell’Ex Ferrovia Spoleto-Norcia. Ed ecco che questa mattina un gruppo di circa 50 collaboratori, insieme al top management di UMBRAGROUP, si è ritrovato nel tratto percorribile della Ciclovia Spoleto-Norcia, anche conosciuta come l’ex omonima Ferrovia, per una mattinata di pulizia di una parte dei 40 km fruibili del percorso. Ovviamente la giornata è stata retribuita come quelle canoniche passate in azienda che è specializzata nella produzione di viti a ricircolo di sfere aeronautiche ed uno dei maggiori player nei mercati aerospazio, difesa e industriale.

“Preservare luoghi come l’Ex Ferrovia Spoleto-Norcia” – dichiara Sara Ortolani, CEO Health, Safety, Environment di UMBRAGROUP – “è per la nostra azienda estremamente importante. Infatti, affinché beni di interesse storico-artistico continuino a rappresentare un valore aggiunto ed una ricchezza per la comunità, è nostro dovere tutelarli costantemente. È quello che UMBRAGROUP, come azienda privata, cerca di fare in tutto il tessuto sociale in cui opera”.

“Ringraziamo l’Associazione Gaia, Centro di Educazione Ambientale, oltre che gestori della Stazione di Serravalle,” – commenta Beatrice Baldaccini, Vice President di UMBRAGROUP – “per averci segnalato il degrado a cui stava andando incontro l’intero tratto di strada. Per noi è fondamentale, come azienda, partecipare attivamente ed intervenire come possiamo, nel momento in cui subentrano problematiche a beni di rilevanza storico-artistica, come nel caso dell’Ex Ferrovia Spoleto-Norcia. Inoltre, per noi questa mattinata rappresenta anche una preziosa occasione per festeggiare il 51°compleanno di UMBRAGROUP, che ricorrerà domani, 1° aprile, regalandoci del tempo per dare il nostro contributo al territorio che ci circonda”.

Il tratto dell’Ex Ferrovia Spoleto-Norcia, infatti, è considerato per la sua conformazione un vero e proprio gioiello dell’ingegneria ferroviaria post-bellica. Inaugurato nel 1926, vantava un percorso di 51 km con pregevoli caratteristiche plano-altimetriche, 19 gallerie, un valico lungo circa 2 km e 24 tra ponti e viadotti. Considerato estremamente all’avanguardia e di grande valore architettonico, fu però dismesso al pubblico utilizzo nel 1968. Nel 2001, questo incredibile tracciato, che testimonia perfettamente il connubio tra l’intelletto umano e la meraviglia della natura, è stato dichiarato dai Beni Culturali come bene di notevole interesse storico-artistico e successivamente trasformato, grazie a degli importanti lavori di riqualificazione, in una delle ciclovie più suggestive d’Italia. Grande soddisfazione espressa dal sindaco di Norcia: "Apprezziamo molto l'iniziativa di UMBRAGROUP e ringraziamo tutti coloro che insieme a noi si attivano per promuovere e tutelare il nostro ambiente e la Ciclovia Spoleto-Norcia, percorso di grande interesse storico-artistico e ambientale". Un lodevole esempio di azione concreta al servizio della comunità e del territorio locale, da parte di una delle eccellenze private della Regione.