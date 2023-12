Si aggirano per il paese e truffano i commercianti con banconote false

I carabinieri di Valfabbrica hanno denunciato due giovani umbri per spendita di monete falsificate in concorso.

A ottobre, secondo la ricostruzione dei militari, i due, giovanissimi e residenti nel ternano, sono andati a Valfabbrica, sono entrati in una tabaccheria, hanno consegnato una banconota da 50 euro per comprare un pacchetto di sigarette, e poi si sono allontanati.

Il titolare, si è accorto solo in un secondo momento che la banconota era finta, così ha chiamato i carabinieri e fatto denunciata.

I carabinieri hanno dato il via alle indagini, visionando le immagini di videosorveglianza della zona e accertando che i

due uomini, una volta usciti, si erano recati in una seconda tabaccheria poco distante, dove però non erano riusciti a rifilare la banconota contraffatta perché il titolare si era accorto che era falsa e non l’aveva accettata.

I due sono stati identificati grazie alle immagini e denunciati.