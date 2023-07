Vacanze Sicure, prevenzione e informazione contro furti e truffe

Segnalare in caso di sospetto, aiutarsi reciprocamente a controllare le proprie abitazioni. E poi non fidarsi di sedicenti operai, tecnici e venditori che vogliono entrare in casa per controllare non si sa bene che. Forze dell'ordine e medici non chiedono soldi. Né per scongiurare un arresto né per effettuare ujn intervento medico di emergenza. Truffe, rapine e furti, come da tradizione, nel periodo clou dell'estate aumentano. Così la questura di Perugia oltre a potenziare i controlli sul territorio, hanno inaugurato una campagna di sensibilizzazione, Vacanze sicure, che si articolerà in una serie di incontri sul territorio. Sensibilizzazione e informazione perché ripeterlo non è mai di troppo e la conoscenza è il primo strumento per evitare brutte sorprese. Come nel caso delle truffe telefoniche, come quella del falso incidente, o di quelle porta a porta con i sedicenti tecnici dell'acqua che per verificarne la contaminazione invitano i cittadini a depositare in frigo tutti i preziosi. Che poi, puntulamente, spariscono nel nulla.

L'iniziativa è stata presentata oggi in questura dal dirigente della Divisione Anticrimine, Alessandro Drago, il portavoce del questore, Roberto Conti, e il dirigente dell'ufficio prevenzione generale e sicurezza pubblica Monica Corneli.

Proprio la prevenzione è la chiave. Attraverso controlli rafforzati, è stato spiegato, ma attraverso anche la collaborazione, e la casistita ne conferma la rilevanza, con i cittadini. "Noi siamo a disposizione per ricevere segnalazioni - è stato ribadito dal primo dirigente Drago - segnalare non significa denunciare. Saranno poi le forze dell'ordine a verificare se quella persona che è stata vista scavalcare una recinzione è il proprietario di casa che ha scordato le chiavi o qualcuno che vuole entrare illegalmente. Ma intanto è decisivo aver attivitato un sistema virtuoso e partecipato di controllo".

I consigli rimangono sempre quelli. Per chi parte, assicurarsi di aver chiuso bene porte e finestre, non lasciare chiavi sotto lo zerbino o in altri lughi di libero accesso, avvisare, se possibile i vicini di casa, al momento della partenza. E l'accortezza di non esagerare troppo con la condivisione, attimo per attimo, delle proprie ferie sui social.