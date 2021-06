Università, il bando per ottenere un tirocinio in consolati, sedi internazionali e istituti culturali

L’Università degli Studi di Perugia partecipa al secondo bando 2021 del programma MAECI-MUR-Fondazione CRUI per 207 tirocini in ambito diplomatico. Le candidature devono essere inviate entro le ore 17 del 21 giugno 2021; gli interessati possono trovare tutte le informazioni all’indirizzo https://tirocini.crui.it/ . I tirocini si terranno in 112 sedi, anche extraeuropee, del MAECI e, a causa della pandemia ancora in corso, verranno svolti a distanza. Il periodo di tirocinio andrà dal 13 settembre al 10 dicembre 2021 e potrà essere esteso per un altro mese.

Gli studenti delle 59 le università partecipanti collaboreranno con ambasciate (98 posti disponibili), consolati (38), rappresentanze diplomatiche (41), istituti di cultura (29) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 106 in Europa, 35 in America del Nord, 18 in Africa, 14 in Asia, 14 in Centro e Sud America, 11 in Medio Oriente, 5 in Italia, 4 in Oceania. Il tirocinio dà diritto al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività. Il bando e la lista degli atenei partecipanti possono essere scaricati su: https://www.tirocinicrui.it/207-tirocini-bando-maeci-mur-universita-italiane/