Umbria, trovato morto in casa a 46 anni: inutili i soccorsi, indagini in corso

Dramma a Terni nella notte fra domenica e lunedì, è successo in zona Tuillo. Accertamenti della polizia per risalire alle cause del decesso

Indagini a tappeto della polizia di Terni per risalire alle cause del decesso di un uomo di 46 anni, trovato morto in casa in zona Tuillo.

È successo nella notte fra domenica e oggi, lunedì 5 luglio. Sul posto sono arrivati per primi gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, residente a Torino.

I primi accertamenti porterebbero sulla pista delle sostanze stupefacenti e quindi il decesso sarebbe da ricondurre all’assunzione di una dose letale di eroina.