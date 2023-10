Umbria, tragedia in un appartamento: trovata morta una donna e un giovane gravissimo. Atto volontario? Indagini in corso

Tragedia in un'abitazione dove i soccorsi hanno trovato una donna morta - di 44 anni - e un giovane ragazzo straniero è stato portato via in condizioni critiche all'Ospedale. Il fatto è avvenuto a Terni, nella notte fra sabato e domenica, in viale Rossini a Terni dove sono intervenuti gli uomini e le donne del 118 e gli agenti della Questura. Per la vittima non c'è stato nulla da fare mentre seppur non cosciente era ancora vivo l'ospite. Gli inquirenti e il medico legale hanno ipotizzato un avvelenamento da monossido di carbonio. Una tragica fatalità o un atto volontario per farla finita? Le due ipotesi sono al momento entrambe considerate valide e dunque al vaglio degli inquirenti anche perchè è stata trovata della diavolina che potrebbe essere stata utilizzata per far sprigionare il gas tossico. Gli investigatori dovranno cercare di stabilire chi abbia appiccato il fuoco e i motivi. Da fonti ospedaliere si conferma la gravità del quadro clinico del giovane straniero: la prognosi resta riservata.