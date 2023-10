Blitz in un appartamento: trovati quasi 50 chili di droga. Le indagini: erano destinati a Perugia e Terni per il Ponte dei Morti

Un carico di droga per le piazze dello spaccio di Viterbo, Terni e provincia di Perugia è stato intercettato dai carabinieri di Civita Castellana. Si tratta di oltre 47chili tra marijiuana e hashish e 300 grami di cocaina ritrovati nell'abitazione a Magliano Sabina di un 40enne che era stato fermato a Civita mentre percorreva alcuni vicoli con in tasca della sostanza stupefacente. Da qui la decisione - motivata fal nervosismo dello spacciatore - di andare a ispezionare la casa dove sono saltati fuori 40 panetti (grandi come saponetta) tra marijuana e hashish e la busta con la 'bianca' e materiale per il confezionamento. I Carabinieri hanno ribadito che il quantitativo di droga era tale perchè doveva essere piazzato tramite corrieri nel ternano, nel perugino, viterbese e Rieti città. Era uno dei carichi per Halloween e il ponte dei Morti.