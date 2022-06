Patrocinio al Pride da parte della Regione, Pro Vita & Famiglia ultimatum alla Tesei: "Ritirate appoggio, o a rischio rielezione..."

"Abbiamo deciso di far circolare i nostri camion vela in Umbria per denunciare il tradimento politico in corso da parte di Donatella Tesei ai danni delle famiglie umbre": con queste parole durissime Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, ha spiegato l'iniziativa politica contro la Giunta di centrodestra colpevolo a loro dire di non rispettare i patti pre-elettorali per sostenere la famiglia tradizionale. Tutto questo per aver dato un patrocinio alla manifestazione regionale del Pride.

"Patto che la Tesei ha stracciato concedendo al gay pride regionale e alle sue numerose iniziative, tra cui favole gender per bambini dai 2 anni, il patrocinio e un finanziamento pubblico a spese dei contribuenti umbri. Deve essere chiaro che la Tesei, e con lei molti consiglieri regionali di tutti i partiti di centrodestra, si stanno giocando la rielezione nel 2024, perché sul contrasto all'ideologia gender non faremo sconti. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si muovano quindi di conseguenza". Pro Vita & Famiglia lancia un ultimatum alla Tesei: "La Presidente è in tempo per ritirare il patrocinio e il finanziamento pubblico e mettere una toppa ad un errore politico da matita blu. Se accadrà, saremo pronti a ricrederci sull'affidabilità della coalizione di centrodestra in Umbria".