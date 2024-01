Umbria, donna travolta mentre attraversa sulle strisce: caccia al pirata della strada

Incidente stradale in via Tuderte a Narni scalo. Una donna è stata investita mentre stava attraversando la strada all’altezza del bivio con via Capitonese. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.40 di sabato 27 gennaio.

A rimanere ferita è stata una donna di Montecastrilli, classe 1977. “La donna – ricostruisce l’assessore Luca Tramini - stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto un veicolo che l’ha presa in pieno senza fermarsi per prestare i soccorsi. Fortunatamente dietro all’auto dell’investitore c’era un ragazzo che si è messo all’inseguimento del mezzo riuscendo a leggere il numero della targa. Il ragazzo è poi tornato sul luogo dell’incidente aspettando l’arrivo della polizia locale che ha provveduto a informare rispetto all’accaduto. La donna è stata soccorsa e non sembra essere in pericolo di vita”.

Tramini fa sapere che la polizia Locale, avvalendosi delle testimonianze e di rilevamenti effettuati attraverso gli impianti di videosorveglianza della zona, ha informato dell’accaduto il magistrato di turno e ha avviato le indagini che dovranno permettere di risalire all’identità dell’investitore”.