L'ESPERTO | In arrivo temperature record, allarme siccità. Cavallucci (Perugia Meteo): "Un pezzo d'estate in mezzo all'autunno"

Pubblichiamo un importante analisi per il periodo che va da giovedì prossimo ai primi giorni di novembre. Giorni che si annunciano con temperature altissime in pieno autunno e purtroppo anche nel medio periodo non si prevedono piogge aggravando così la siccità in Umbria che i temporali di settembre non hanno arginato.

di Michele Cavallucci - staff Perugia Meteo

"QUESTA SETTIMANA, SI POTREBBE "SCRIVERE LA STORIA" DAL PUNTO DI VISTA METEO IN UMBRIA: UN PEZZO DI ESTATE, DI GIORNO, ALL'INTERNO DELL'AUTUNNO". Molte delle persone che ci accusano di catastrofismo e sensazionalismo, a livello meteo, contesteranno il titolo di questo post ma davvero, mai come questa volta, la situazione meteo prevista per i prossimi 8-10 giorni, potrebbe portare il mese di ottobre a stabilire dei record, non solo per quello che concerne valori termici massimi, ma anche come medie del mese, che saranno aumentate dalla nuova ondata calda che colpirà l'Italia a partire da mercoledì.

Continuerà infatti a rinnovarsi la depressione presente sulle Azzorre, area ciclonica che non smetterà quindi di convogliare sull'Europa occidentale e l'Italia, masse d'aria molto calde di origine subtropicale, che andranno a stabilizzare il tempo sulla nostra penisola e di conseguenza sulla nostra regione. A partire da giovedì, non si escludono valori massimi molto elevati, con la sola probabilità di minime un po' più basse dei giorni scorsi, in pianura e nei fondovalle, per la presenza di nebbie, anche se queste saranno in parte inibite nella loro formazione, dalle alte temperature notturne.

Tutto questo avverrà in un contesto siccitoso, molto grave per il periodo, dopo che il mese di settembre aveva fatto pensare ad una inversione di tendenza, cosa che invece non è avvenuta, tornando il tempo sulla falsa riga di quanto accaduto negli altri mesi del 2022 e parte del 2021. Unico cambiamento che si intravede, dopo il 2 novembre, è la tendenza ad un ritorno a valori termici più consoni al periodo, ma comunque senza precipitazioni rilievo