Meteo Umbria, altre conferme allarmanti fino alla metà di novembre. Del Francia (3Bmeteo): "Ecco quanto saliranno le temperature"

Ulteriori conferme, dopo l'analisi dell'esperto perugino Cavallucci, di una decina di giorni con temperature alte, in pratica un pezzo d'estate in pieno autunno, altro che il tepore del periodo che da sempre viene rinominato la "Primavera dei Morti" nei giorni di festa dei primi di novembre. Anche il Meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com - il sito di riferimento del nostro gruppo editoriale - ha ribadito l'anomalia che dovrebbe arrivare nelle prossime 72 ore con tanto di studio sulle temperature. "Continuerà sino ai primi di Novembre questa lunga parentesi di sopra media termico" ha spiegato Del Francia "Attualmente e nei prossimi giorni le temperature risulteranno sino a 5-8°C superiori alla media stagionale in tutta l'Umbria e quindi anche nelle città di Terni e Perugia. Alta pressione che determinerà, quindi, stabilità ma condizioni non sempre completamente assolate; questo specie nelle vallate interne ove nebbie e nubi basse tenderanno ad intensificarsi nelle ore più fredde del giorno".

Dopo i primi 4-5 giorni di novembre, è previsto un calo ma sempre molto moderato: "Successivamente, questa anomalia dovrebbe pian piano rimarginarsi e il sopra media termico attestarsi al più intorno ai 2-3°C". Le piogge? "Qualche locale piovasco pomeridiano non escluso specie nell'entroterra appenninico; nel medio-lungo termine -ad ora- non si intravede però ancora nessun peggioramento significativo del tempo". Per arginare la siccità molto forte si spera in pioggia e neve in montagna a partire dalla seconda decade di novembre.