Città della Pieve, trovato il corpo privo di vita di un bambino di 2 anni: indagini in corso

Dal primo pomeriggio di oggi i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, guidati dal capitano Luca Battistella, stanno indagando sulla morte di un bambino di due anni, il cui corpicino era riverso in un'area vicino ad un supermercato in zona Po' Bandino. Inutile, come confermato anche dal personale sanitario intervenuto, qualsiasi operazione per rianimarlo. Tutta l'area è stata blindata dai carabinieri che stanno effettuando rilievi e stanno raccogliendo testimonianze. In particolare si sta ascoltando una donna: non è ancora chiaro il grado di parentela o conoscenza della stessa con la vittima. Da una prima ispezione dei sanitari - come stato confermato da fonti qualificate a Perugiatoday.it - sul corpo del piccolo è stata riscontrata una profonda ferita all'addome. In attesa di altri riscontri ed elementi utili ai fini dell'indagine, l'ipotesi più accredita è quella di un atto violento e quindi si sta indagando su un presunto omicidio. Ma non si escludono anche altre piste.

aggiornamenti nel corso della giornata