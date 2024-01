Botti e feriti, il bollettino ufficiale dei pronto soccorsi: coma etilici, ferite da risse, i petardi feriscono due persone

E' posibile tracciare anche un bilancio sul numero di accessi ai Pronto Soccorso dell'Usl 1 connessi ai festeggiamenti del 31 dicembre: ne sono stati registrati quattro all’ospedale di Branca; tre ad Umbertide; due ad Assisi; uno a Pantalla e Castiglione del Lago; nessuno a Città di Castello.

A Branca sono arrivati tre ragazzi per elevato tasso alcolemico: due sono stati ricoverati ed un altro tenuto in osservazione. Ricoverato anche un ragazzo rimasto vittima di un'aggressione.

Zero accessi al Pronto Soccorso di Città di Castello mentre a quello di Umbertide se ne sono registrati tre: uno per abuso di alcolici, poi dimesso; due per ferite da taglio con bottiglie di vetro, dimessi dopo le cure del caso.

Due gli accessi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Assisi. Il primo, poco dopo la mezzanotte, è stato di una donna a cui è esploso petardo all'emivolto e mano destra mentre camminava lungo la strada sotto casa sua. Successivamente è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Perugia. Il secondo è stato trovato a terra in stato di ebbrezza. Trasportato in Pronto Soccorso si è poi allontanato spontaneamente.

Un solo accesso all'ospedale di Pantalla. Si è trattato di un adulto giunto al Pronto Soccorso per vomito e lipotimia associati al consumo di bevande alcoliche, è in osservazione. Un solo accesso all'ospedale di Castiglione del Lago. Si è trattato di un bambino con ustioni da petardo, medicato e dimesso.