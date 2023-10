L'ESPERTO METEO Peggioramento in arrivo, attesi venti forti e temporali. Le previsioni di 3bmeteo

“Torna l'autunno in Umbria, con tempo a tratti fortemente perturbato, per l'afflusso di masse d'aria provenienti dall'atlantico. L'arrivo della massa d'aria sarà dapprima preceduta da un considerevole richiamo caldo da sud, accompagnato da forti venti di libeccio e raffiche fino a 50-60 km/h”.

Lo dice in un nota il meteorologo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro che aggiunge: “Successivamente, con l'ingresso della depressione sul Tirreno arriveranno precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale fra Ternano e Perugino. Condizioni che rimarranno instabili fino a sabato, ma con tendenza a graduale miglioramento fino a domenica. Temperature che risulteranno ancora miti fino a giovedì, con temperature massime che raggiungeranno valori fino a 27/29°C tra Perugia e Terni. Valori termici che scenderanno sensibilmente nel corso del weekend per il transito di un fronte freddo. Fase instabile atlantica che probabilmente si protrarrà anche nel corso della prossima settimana con tempo ancora perturbato e clima autunnale”.

Per quanto riguarda il capoluogo umbro attese condizioni prevalentemente stabili fino a venerdì, ma nuvolosità frequente e clima mite, con valori termici che potranno raggiungere massime fino a 27/29°C. Atteso un peggioramento dalla serata di venerdì, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Condizioni che rimarranno instabili fino a sabato, ma con tendenza a graduale miglioramento. Deciso calo termico nel weekend, previste escursioni anche di 10°C. concludono da 3bmeteo.