Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico per la giornata di venerdì 30 giugno.

Ecco le previsioni, aggiornate al 29 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una nuova perturbazione atlantica si sta rapidamente avvicinando all'Italia. Ciò comporterà un deciso peggioramento nella giornata di domani e sabato. Oggi transiterà un modesto impulso perturbato che aprirà la strada al peggioramento atteso nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 30 giugno "nubi in rapido aumento al mattino, con le prime precipitazioni già in tarda mattinata. Dopo mezzodì precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, anche intensi e persistenti nel corso del pomeriggio, più probabili sui settori settentrionali e quelli occidentali della regione. I fenomeni si attenueranno, ma senza cessare completamente, in nottata.

Venti: da moderati a forti meridionali, con possibili raffiche di rinforzo durante i temporali. Temperature: in calo, anche marcato nei valori massimi".

Sabato 1 luglio "ancora maltempo fin dal mattino con precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su tutta la regione. I fenomeni si attenueranno progressivamente dal tardo pomeriggio per andare in esaurimento nel corso della notte. Venti: moderati meridionali, diverranno deboli in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".