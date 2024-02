Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato una nuova allerta meteo di livello giallo per la giornata del 28 febbraio in tutte le zone della regione per rischio temporali e rischio idrogeologico. Segnalata anche un'allerta per la zona del fiume Paglia e del Chiani.

Ecco le previsioni meteo per mercoledì 28 febbraio, giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un profondo vortice depressionario insiste sul Mediterraneo Occidentale, i cui sistemi frontali stanno interessando tutta l'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 28 febbraio "ancora maltempo con precipitazioni isolate e intermittenti nel corso della mattinata, più frequenti sui settori occidentali. Prevista una pausa dalle precipitazioni nelle ore centrali della giornata. Dal pomeriggio ripresa dei fenomeni sui settori appenninici che, in serata, potranno assumere carattere di rovescio o temporale.

Venti: deboli dai quadranti nord-orientali, diverranno forti da Nord-Est nel pomeriggio con ulteriori rinforzi in serata sui settori appenninici. Temperature: in calo le massime, stazionarie o in lieve aumento le minime.".

Giovedì 29 febbraio "maltempo al mattino, con isolati rovesci o temporali, sui settori orientali e sui settori meridionali della regione. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio con precipitazioni residue sui crinali appenninici nottetempo. Venti: forti orientali, con possibili rinforzi di burrasca sui crinali appenninici, al mattino, tenderanno a calare in serata. Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in sensibile diminuzione".

Venerdì 1 marzo "ancora tempo instabile con precipitazioni isolate e intermittenti nel corso della giornata: più insistenti sui settori appenninici al mattino e sui settori occidentali e meridionali nel pomeriggio. Venti: moderati meridionali, diverranno deboli in serata. Temperature: stazionarie le massime, in lieve calo le minime".