Umbria, allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni

Allerta meteo gialla della Protezione Civile dell'Umbria per la giornata di venerdì 4 novembre per 'rischio temporali' e 'rischio vento'.

Secondo le previsioni del Centro funzionale della Regione Umbria venerdì 4 novembre "cielo coperto al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale. I fenomeni si attenueranno nel corso del pomeriggio, a partire dai settori settentrionali in progressiva estensione la resto della regione. In serata generale esaurimento dei fenomeni con qualche residuo sul settori di Sud-Est.

Venti: forti meridionali con ulteriori rinforzi fino a burrasca sui settori appenninici. I venti si indeboliranno nel pomeriggio fino a divenire deboli di direzione variabile in serata. Temperature: massime in calo; minime in marcato aumento".

Sabato 5 novembre "cielo generalmente nuvoloso o coperto sui settori appenninici dove sono attese precipitazioni in mattinata e nel primo pomeriggio, specie sui versanti orientali dei rilievi, in successivo rapido esaurimento. Sul resto della regione nuvolosità irregolare ed assenza di fenomeni significativi. Venti: da moderati a forti da Nord-NordEst con locali rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: in diminuzione, anche marcata nei valori massimi".