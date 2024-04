Umbria, aggredisce la ex in mezzo alla strada: i passanti lo fanno arrestare

Aggredita in via Turati dall’ex compagno, i passanti avvertono i carabinieri e lo fanno arrestare. L’episodio è avvenuto a Terni lunedì pomeriggio nei pressi di un negozio dove la donna – 28 anni – si era fermata per fare acquisti. A riportare la notizia è l’edizione di oggi, 17 aprile, del Messaggero Umbria.

L’aggressore è un cittadino di marocchino di 32 anni che da qualche tempo era stato lasciato dalla donna anche a causa – sembra – del suo comportamento violento. La scena è stata notata dai passanti che si trovavano in zona, tra cui un negoziante che ha tentato di allontanare l’aggressore che – dopo avere fatto cadere la giovane a terra colpendola con calci e pugni – stava cercando di trascinarla verso un’auto parcheggiata a poca distanza.

Nel frattempo, i passanti hanno avvertito i carabinieri. Al loro arrivo, il trentenne ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dai militari. La donna è stata soccorso e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Terni. L’uomo è stato arrestato in attesa delle decisioni del giudice nei suoi confronti.