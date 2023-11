Umbertide, fermato al volante di un'auto: 23enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Umbertide un 23enne di nazionalità ucraina per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, già gravato da numerosi precedenti penali specifici, è stato fermato durante un normale controllo e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina e 700 euro in contanti. In casa i carabinieri hanno trovato altri 78 grammi di hashish.

L’arresto è stato convalidato per direttissima e l’udienza rinviata al 5 dicembre.