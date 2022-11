"Devi pagare 36mila euro di arretrati", in due sotto processo per truffa con i rifiuti speciali

Due persone sono finite sotto processo con l’accusa di truffa “perché in concorso tra di loro” dopo che una professionista aveva sottoscritto due contratti “per lo smaltimento dei rifiuti speciali” in ambito sanitario con la loro ditta, avrebbe escogitato un raggiro con presunte tasse non pagate.

Secondo l’accusa i due avrebbero rappresentato alla persona offesa “che da loro accertamenti, contrariamente al vero” la stessa sarebbe stata “morosa per tributi ambientali e per lo smaltimento dei rifiuti speciali” per un totale di 36mila euro.

I due avrebbero, così, fatto presente alla professionista che “avrebbero loro stessi provveduto a regolarizzare la posizione debitoria mediante il pagamento, prima della notifica della sanzione, della somma di 10mila euro, così da operare successivamente un ravvedimento operoso”, facendo però sottoscrivere un nuovo contratto “dagli stessi indicato come necessario per procedere al pagamento in misura ridotta”.

Per la Procura di Perugia si sarebbero fatti consegnare un assegno per 12.440 euro intestato a una società “di cui risultavano comunque soci, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno della persona offesa”.

La professionista si è costituita parte civile tramite l’avvocato Ilaria Iannucci.