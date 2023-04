Mette in vendita un climatizzatore su internet, ma invece che incassare versa i soldi al truffatore

Un 46enne di Treviso, difeso dall’avvocato Fabiana Silvestri, è finito sotto processo con l’accusa di truffa.

L’imputato, secondo l’accusa, avrebbe dichiarato “falsamente di essere interessato all’acquisto di un condizionatore al prezzo di 120 euro” messo in vendita da un uomo di Gualdo Tadino su un sito internet.

L’accusato avrebbe dato “fraudolente indicazioni sulle modalità per ricevere l’accredito relativo al pagamento del prezzo proposto, inducendo quindi in errore” il venditore che “al contrario faceva in modo che questo disponesse un bonifico/ricarica di 120 euro”, invece di ricevere la somma sul suo conto corrente.

L’episodio è avvenuto a Gubbio il 30 luglio del 2020.