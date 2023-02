Compra un trattore elettrico online e non riceve nulla: venditore sotto processo per truffa

Un trattore elettrico a prezzo incredibile in vendita online. Così tanto inverosimile, il prezzo, da essere una truffa.

Il venditore, difeso dagli avvocati Giuseppe De Lio e Daniele Calipa, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere appunto dell’accusa di truffa, per aver venduto, ma mai consegnato all’acquirente un trattore elettrico da 94 cavalli, 4 cilindri, aria condizionata e con neanche 5mila ore di lavoro. Insomma, una “macchina in perfette condizioni, solo lavori in azienda e mai su strada”.

La persona offesa, costituita parte civile tramite l’avvocato Rossi, aveva contattato il numero di telefono riportato nell’annuncio e aveva parlato direttamente con l’imputato, un uomo “con una marcata inflessione dialettale riconducibile all’area del sud Italia”. I due si erano messi d’accordo sulla somma di 8.983,38 euro, pagabili in quattro rate con versamenti su una carta ricaricabile: un primo versamento di 997,99 euro veniva fatto il 14 agosto, poi uno da 3.003,39 euro la sera dello stesso giorno, uno da 2.500 euro il 17 agosto e un’ultima ricarica sempre di 2.500 euro il 19 agosto.

La vendita veniva conclusa tra il 14 e il 19 agosto del 2020. L’acquirente richiamava il venditore, il quale assicurava l’arrivo dei soldi e la prossima consegna del trattore tramite un autotrasportatore di sua fiducia, senza fornire un nome, ma solo un numero di telefono.

La consegna, prevista per il 21 agosto del 2020, però, non avveniva e il telefono del venditore non era più attivo (nel corso delle indagini venivano sentite tre persone, tutte straniere, che risultavano, del tutto ignare, collegate ai numeri di telefono utilizzati per la truffa).

I Carabinieri, però, riuscivano a risalire tramite la carta ricaricabile, all’identità del venditore, un 42enne calabrese, pregiudicato e con molti precedenti specifici per truffa.

L’udienza di oggi non si è tenuta in quanto l’imputato è detenuto per altra causa e non era stato disposto il trasferimento in tribunale per partecipare al processo.