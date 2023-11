Manomette il contatore per far pagare la bolletta al vicino, a giudizio con l’elettricista complice

“Mi devi pagare la metà della bolletta della porta elettrica del garage”, ma secondo la Procura di Perugia si tratterebbe di truffa.

Il proprietario di un immobile e un elettricista di fiducia del primo, difesi dagli avvocati Edoardo maglio e Gabriele Brindisi, sono state rinviate a giudizio con l’accusa di truffa “perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno” avrebbero presentato, tramite “artifizi e raggiri”, ad un vicino “fatture della società” che fornisce energia elettrica “relative a presunti oneri patrimoniali derivanti dai consumi, asseritamente spettanti al 50%, della porta basculante elettrica posizionata su strada in comproprietà”, quando in realtà le bollette avrebbero riguardato un’altra fornitura di energia nella quale il vicino non aveva alcuna partecipazione nel consumo.

I due, secondo l’accusa, avrebbero indotto il vicino a pagare la somma tramite un bonifico bancario di 100 euro, salvo poi richiedere il pagamento di altre somme e avviando un procedimento civile davanti al giudice di pace di Perugia.

Secondo la Procura l’imputato avrebbe fatto installare “un collegamento elettrico”, grazie ad un elettricista di fiducia, tra la porta basculante e il contatore del vicino per far risultare a suo carico i consumi della porta basculante.

La Procura contesta ai due imputati, quidni, anche la frode processuale in quanto nell’atto di citazione davanti al giudice di pace, richiedendo 167,89 euro, avrebbero tratto in inganno il perito nominato dal magistrato, indicando nella memoria difensiva di verificare proprio i consumi sul collegamento abusivo tra la porta basculante e il contatore del vicino, che si è costituito in giudizio tramite l’avvocato Stefano Tentori Montalto.