"Tuo figlio è stato arrestato, servono soldi per liberarlo", ma è una truffa: processato

Finge di essere un poliziotto e tenta di raggirare un anziano con il trucco del finto incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un parente, ma viene scoperto ed è lui ad aver bisogno di un legale per difendersi in tribunale.

L’imputato, un 45enne difeso dall’avvocato Simone Costanzi, è stato portato in tribunale per rispondere dell’accusa di truffa perché “fingendo di essere un appartenente alla Polizia stradale, contattava un 90enne di Perugia e “gli riferiva falsamente che il figlio era in stato di fermo perché coinvolto in un sinistro stradale e che pagando la cifra di 3.700 euro, sarebbe stato possibile liberarlo”.

Dopo la telefonata l’imputato, secondo la Procura di Perugia, si sarebbe presentato a casa dell’anziano “dove ritirava la cifra di 2.000 euro” che la vittima aveva nella sua disponibilità in quel momento.

Per l’accusa l’imputato avrebbe così ottenuto “un ingiusto profitto con altrui pari danno”, con l’aggravante di aver approfittato di circostanze di persona, in relazione all’età della vittima.

L’episodio è avvenuto a Valfabbrica il 5 dicembre del 2018. L’imputato era stato rintracciato sulla base della descrizione fatta dalla persona offesa e dal cellulare utilizzato per chiamare la vittima della truffa.