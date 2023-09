Trevi, anziani investiti mentre attraversano la strada: domani l'autopsia e poi i funerali

La Procura di Spoleto ha chiesto l’autopsia sui corpi dei due anziani travolti e uccisi mentre attraversavano la strada a Trevi martedì scorso. Il conducente dell’autocarro che ha travolto le due vittime, un 71enne di Pontecentesimo di Foligno, è indagato per duplice omicidio stradale.

Il sostituto procuratore Michela Petrini ha incaricato il dottor Sergio Scalise Pantuso di effettuare l’autopsia sui corpi di Silvio Gambacorta Casagrande, 82 anni, del posto, e Irene Presilla, 76 anni, di Foligno, sabato 30 settembre, dalle ore 10, presso l’obitorio dell’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia. Alle operazioni peritali parteciperà anche il dottore Gianluigi Ceraso quale medico legale di parte per i familiari della signora Presilla (i due figli e i tre nipoti della settantaseienne, unitamente all’avvocato Alessandro Grillo del foro di Perugia) messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. Una volta ultimato l’esame autoptico l’autorità giudiziaria darà il nulla osta alla sepoltura e le rispettive famiglie potranno allora fissare la data dei funerali.

Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto i due anziani stavano attraversando a piedi la Strada Statale Flaminia in località Matigge e aveva praticamente ultimato l’attraversamento quando il conducente indagato, che procedeva in direzione Foligno, “per colpa consistente in negligenza e imprudenza” a quanto gli imputa il sostituto procuratore, li avrebbe investiti con l’autocarro di cui era alla guida. La donna sarebbe finita sul cofano e trascinata per alcune decine di metri, mentre l’uomo sarebbe rimasto a terra sin dall’investimento.