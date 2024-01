Tragedia nella grotta, muore speleologo umbro

Tragedia nel pomeriggio di domenica 21 gennaio nella grotta di Montebuono, in provincia di Rieti. Uno speleologo ternato di 55 anni, Mirko Madolini, è morto a causa di un malore. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte degli altri componenti del gruppo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino e speleologico di Umbria e Lazio, i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Il medico non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo. Complicate le operazioni per il recupero della salma.