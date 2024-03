Trafficante di droga latitante rintracciato e arrestato in Germania: deve scontare 5 anni a Capanne

Trafficava droga dalla Nigeria che poi spacciava a Perugia e a Padova. Una volta condannato aveva fatto perdere le proprie tracce, finché il 25 marzo è stato rintracciato e arrestato in Germania. Adesso, una volta estradato, dovrà scontare cinque anni di reclusione.

L’uomo, un quarantasettenne nigeriano è stato fermato il 25 marzo scorso, su provvedimento emesso dalla Procura Generale di Perugia, in Germania, nella città di Grafscjaft sulla base di una condanna per traffico illecito, produzione e detenzione di stupefacenti avvenuto tra il 2009 e il 2010. Il ricercato, in concorso con altre persone, faceva parte di una banda che acquistava da fornitori sudamericani, importava e trasportava dalla Nigeria all’Italia, ingenti quantitativi di cocaina che poi veniva rivenduta a numerosi acquirenti, tutti a loro volta spacciatori. Il denaro incassato veniva poi trasferito in Nigeria.

La banda era composta da più di cinque persone, alcune delle quali già arrestate nei mesi scorsi sempre su ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Perugia. Risale infatti al settembre 2023 la cattura in Belgio dell’organizzatore dell’associazione.

Gli arresti sono stati possibili grazie ad una complessa attività investigativa, coordinata da questa Procura Generale, in particolare dall’ufficio SDI composto dal personale di Polizia Penitenziaria, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma.