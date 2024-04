Perugia, tragedia nella notte: ragazzo precipita dal ponte e muore

Tragedia nella notte tra Pasqua e Pasquetta a Perugia. Un ragazzo è precipitato dal ponte sopra il fiume Tevere di via della Valtiera, a Ponte San Giovanni. Inutili tutti i tentativi di soccorso. L'allarme è scattato intorno alle 1.30. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine, ma per il 20enne di Valfabbrica non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di un drammatico gesto volontario.