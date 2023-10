La notte criminale di un 20enne umbro. "Sono della 'Ndrangheta, datemi i soldi": tre vittime e una ragazzina picchiata

Un ventenne della provincia di Perugia è stato arrestato in provincia di Arezzo, dai carabinieri di San Sepolcro, dopo una nottata criminale e folle. Tutto questo per cercare di ottenere un po' di soldi da altri giovani che volevano invece vivere in allegria il fine settimana appena scorso. Il 20enne si è reso protagonista di due veri e propri assalti: il primo a danno di un automobilista che è stato inseguito fino ad un distributore per poi essere minacciato al fine di estorcergli tutti i soldi presenti nel suo portafoglio; ma quest'ultimo è riuscito a fuggire e cercare aiuto ad una pattuglia dei Carabinieri che stava effettuando dei controlli stradali di routine.

Ma il peggio è avvenuto quando in centro ha seguito una coppia, 17 e 18 anni, rubando loro i soldi e un paio di occhiali di una nota marca. Stavolta non si sarebbe limitato alle minacce ma avrebbe picchiato la ragazza. Dopo le segnalazioni dell'accaduto, i carabinieri si sono messi sulle tracce del protagonista e lo hanno arrestato dopo averlo intercettato alla guida della sua auto una Citroën Ce. Dalla perquisizione sono emersi gli occhiali rubati ma non c'era traccia dei 25 euro rubati ai due giovani. I cellulari erano stati presi e gettati pochi metri dopo la rapina per evitare la chiamata delle vittime alle forze dell'ordine. Il 20enne nei due episodi criminali avrebbe gridato: "Sono della 'Ndrangheta, datemi i soldi". Il 20enne ha alle spalle precedenti per furto e droga.

