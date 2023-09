Visto al bar con degli amici con precedenti per droga: tolte armi e licenza di caccia

È stato visto spesso in compagnia di persone note per l’assunzione di sostanze stupefacenti e per questo gli è stata revocata la licenza di caccia e la possibilità di detenere armi e munizioni.

Il cacciatore, assistito dall’avvocato Michele Bromuri, ha subito fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale contestando il decreto della Questura di Perugia con il quale veniva negato il rinnovo della “licenza di porto di fucile ad uso venatorio” poiché, “dalle informazioni assunte a questi atti, la S.V. risulta accompagnarsi solitamente con persone gravate da pregiudizi in materia di stupefacenti”, risultando, quindi, inaffidabile al possesso di armi da fuoco.

Nel ricorso il cacciatore ha sostenuto “di essere titolare di licenza di porto d’armi ad uso venatorio da quasi vent’anni, di lavorare come imprenditore artigiano nonché di essere immune da precedenti penali nonché da carichi pendenti” ritenendo, pertanto il mancato rinnovo, un’ingiustizia.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, annullando il provvedimento della Questura, ritenendo che il giudizio di inaffidabilità emesso nei confronti dell’uomo era errato in quanto nulla fa ipotizzare la mancanza di affidabilità del titolare del porto d'armi e la potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tanto meno vale l’informativa dei Carabinieri sulle amicizie “con persone gravate da pregiudizi in materia di stupefacenti”, delle quali peraltro non vengono fornite “le circostanze di luogo, di tempo e di persona in cui il ... avrebbe frequentato soggetti colpiti da precedenti penali (o solo pregiudizi di polizia?) in materia di stupefacenti”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento della Questura di Perugia.