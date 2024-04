Blitz in casa di un 28enne incensurato: nel frigo panetti di hahish e dosi pronte, mezzo chilo sequestrato

Il blitz in casa, dopo il fermo avvenuto in auto, è stato fatale per un giovane di Marsciano di 28 anni che è stato arrestato per spaccio e portato al carcere di Capanne. I Carabinieri di Todi lo avevano fermato in centro e nell'auto hanno ritrovato qualcosa come 450 euro e diverse dosi di hashish da immettere sul mercato. Una volta capito che non si trattava - secondo l'accusa - di uso personale i militari hanno deciso di fare una visita nell'abitazione del 28emme.

Le attività di ricerca si concludevano con il rinvenimento complessivo di circa mezzo chilo del medesimo stupefacente celato all’interno del frigo. Sono stati così sequestrati due panetti da 100 grammi ciascuno e decine dosi già confezionato,pronte per essere cedute e suddivise in base al peso in confezioni da 1, da 3 e da 5 grammi. Trovato anche il bilancino di precisione ed il materiale usato per confezionare lo dosi.