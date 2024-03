Bussano alla porta con una spada in mano: "Signora, suo figlio ci deve un sacco di soldi per la droga"

Si presentano a casa di un cliente che gli deve un sacco di soldi per la droga e minacciano la madre con una spada in mano. Otto mesi per tentata estorsione, in continuazione, sono troppi e la Corte d’appello di Perugia deve ricalcolare la condanna.

I due imputati sono accusati del reato di estorsione tentata nei confronti della madre di una persona che aveva acquistato la droga da loro, accumulando un discreto debito, con l'aggravante dell'uso di un'arma bianca. I due erano stati accusati anche di aver pestato il debitore, al seguito del quale la donna aveva consegnato una prima parte di denaro.

I capi di accusa, però, risultano prescritti, tranne l’estorsione che dovrà essere giudicata e valutata dai giudici a Perugia.