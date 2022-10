Perugia, tenta di investire l'ex compagna e il fidanzato della figlia: arrestato

Gli agenti della Questura di Perugia hanno arrestato un cittadino albanese di 58 anni, con diversi precedenti di polizia, per i reati di tentato omicidio aggravato e inottemperanza del divieto di avvicinamento alla ex compagna.

La donna ha notato la presenza dell’ex compagno nei pressi del luogo di lavoro, chiuso all’interno di un’auto parcheggiata. Intimorita, ha immediatamente chiamato la figlia che è arrivata sul posto per riportarla a casa, accompagnata dal fidanzato.

Dopo essersi allontanati, i tre hanno deciso di recarsi presso un esercizio pubblico quando, all’improvviso, hanno notato il 58enne sopraggiungere in auto. La donna, spaventata, ha quindi chiesto l’intervento della Polizia di Stato.

In attesa dell’arrivo dei poliziotti, il ragazzo, ha avvicinato l’uomo invitandolo ad allontanarsi e a non molestare la madre della fidanzata. Dopo una breve discussione, l’uomo ha effettuato una manovra repentina, tentando più volte di investire il giovane, per poi dirigere l’auto contro l’ex compagna e la figlia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato l’uomo che, sentito in merito ai fatti, ha riferito di non conoscere le tre persone e di essere stato vittima di un’aggressione.

Dagli accertamenti degli operatori è emerso che la persona identificata, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, era anche destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.

Gli agenti, a quel punto, hanno acquisito la querela della vittima che ha riferito di vivere un profondo e perenne stato di ansia e paura dovuto ai comportamenti adottati dall’uomo nei suoi confronti.

Dopo averlo accompagnato in Questura per le attività di rito, i poliziotti lo hanno tratto in arresto per i reati di tentato omicidio e inosservanza del divieto di avvicinamento, emesso dal Tribunale di Perugia il 7 maggio del 2021.