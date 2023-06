Studenti non ammessi alla maturità, il Tar sospende la bocciatura: "Sosterranno l'esame con riserva"

Esame di maturità con riserva per due studenti del perugini che hanno ricevuto la comunicazione di non ammissione alla prova conclusiva dei cinque anni di superiori.

Immediato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria con richiesta di misura cautelare per poter svolgere l’esame che ha accolto tale richiesta ammettendo gli studenti con riserva, appunto.

I genitori degli studenti, assistiti dagli avvocati Emma Contarini, Sergio Gherardelli e Michele Bromuri, hanno chiamato in causa il Ministero e la scuola per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e con adozione di misure cautelari monocratiche provvisorie, dei verbali di scrutinio finale per l’anno scolastico 2022/2023 nelle parti che contengono “il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato e per la mancata attribuzione dei crediti formativi per il quinto anno, come deliberato dal Consiglio di classe”.

Richiesta di annullamento anche per il tabellone di scrutinio finale, delle valutazioni compiute, prendendo in esame tutte le materie, in particolare quelle con le votazioni più basse e la condotta, l’andamento didattico-disciplinare.

I giudici amministrativi in considerazione dei limiti “della delibazione propri della presente fase e ritenuti sussistenti i presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile, dal momento che, come evidenziato dal ricorrente, la sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria avrà inizio, per l’anno scolastico 2022/2023, il giorno 21 giugno 2023” hanno accolto l’istanza cautelare ammettendo con riserva gli studenti “alla sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria” e rinviando alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023.