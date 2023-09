STRADE IN UMBRIA Contessa a Gubbio, aperto altro cantiere: nuovo viadotto, il progetto. Avanti anche i lavori alla galleria

“Ho preso atto, con soddisfazione, che i lavori sul viadotto della Contessa a Gubbio stanno avanzando come da cronoprogramma. Allo stesso tempo vanno avanti i lavori nella galleria che, come avevo chiesto, vengono eseguiti contemporaneamente per ridurre i tempi di chiusura della strada”: lo ha affermato l'assessore regionale Enrico Melasecche che ha effettuato, con il suo staff, un sopralluogo al cantiere sulla strada statale 452 dove stanno operando, sotto la regia dell'Anas, alcune ditte del territorio.

“Auspico – ha concluso Melaseche - che possano essere rispettati i tempi ipotizzati, come al momento appare possibile, restituendo al territorio in via definitiva un’arteria vitale per i collegamenti con le Marche. Se non interverranno criticità legate a condizioni meteorologiche o imprevisti, da qui a tre mesi sarà riaperta – conclude – e ci ritroveremo tutti insieme per la cerimonia inaugurale”.

I LAVORI Le nuove travi metalliche vengono assemblate a terra, sollevate con una gru di grande portata e posizionate sulle pile. Ad oggi sono state varate 3 campate sulle 6 totali per un totale di 18 travi su 36. Una volta ultimato il posizionamento delle travi, saranno installati ulteriori elementi metallici trasversali che completano la struttura portante (impalcato) sulla quale sarà poi realizzata la soletta in calcestruzzo armato e quindi la pavimentazione.

L’impalcato è realizzato interamente in acciaio corten, un materiale particolarmente resistente alla corrosione, che non richiede verniciatura e quindi necessita di minore manutenzione assicurando una lunga durata nel tempo, oltre a un migliore inserimento ambientale e paesaggistico. Contemporaneamente sono in fase di ultimazione le lavorazioni di rinforzo delle pile esistenti.

In parallelo proseguono anche i lavori di ripristino strutturale della galleria adiacente, dove sono in corso le operazioni per la realizzazione della nuova struttura interna. In particolare, sono state realizzate le parti laterali (piedritti) ed è in corso la realizzazione della calotta. A seguire sarà realizzata la parte elettrica e impiantistica. I lavori di ripristino di entrambe le opere, per un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro, rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione della strada statale 452 “della Contessa”, avviato da ANAS a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell’infrastruttura ex regionale. Nell’ambito dello stesso piano ANAS ha realizzato anche i lavori di risanamento della pavimentazione sull’intero tracciato, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.