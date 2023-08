Vende cocaina davanti ai carabinieri: inseguito e arrestato

Spaccia davanti ai carabinieri, arrestato 20enne di origini albanesi. È successo a Spoleto. I militari lo hanno sorpreso in una via del centro mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente. Il giovane ha provato a scappare, ma non è andato lontano. Catturato e ammanettato. Nel corso dell’udienza di convalida al Tribunale di Spoleto, il 20enne, ritenuto presunto responsabile in flagranza di reato di spaccio di sostanza stupefacente, è stato condannato con pena sospesa.

Il cliente è stato segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntore.